Festival dei Cinque Continenti: primo fine settimana di eventi a Venosa

VENOSA (PZ) – In arrivo a Venosa il primo fine settimana di eventi della Xmas Edition 2024 del Festival dei Cinque Continenti, la rassegna di spettacoli e arte organizzata dalla Artistica Management con il sostegno del Comune di Venosa.

L’atmosfera unica dei Mercatini di Natale, allestiti in piazza Umberto I grazie all’organizzazione dell’ASD Team Alto Bradano, farà da sfondo a un ricco programma di appuntamenti pensati per coinvolgere il pubblico di tutte le età.

Sabato 7 dicembre si comincia alle ore 19 con Alex Torino e il suo show di ventriloquismo dal titolo “Parla tu che sei pu-pazzo”, che promette risate e divertimento per tutta la famiglia.

A seguire, alle 20, la Rhyme’n’Blues Band animerà la piazza con un concerto ricco di energia e sonorità coinvolgenti, per una serata all’insegna della buona musica.

Domenica 8 dicembre, alle ore 17, nel cortile del Castello Pirro del Balzo sarà possibile partecipare a “La notte delle stelle… aspettando la cometa”, un momento dedicato all’osservazione del cielo, perfetto per chi desidera riscoprire la meraviglia dell’astronomia in un luogo storico di grande fascino.

Alle 19, dalla Chiesa di San Filippo Neri partirà la parata “Tra le nuvole” della compagnia Baracca dei Buffoni. Lo spettacolo poetico itinerante, ispirato al Clown Bianco e all’immaginario di Fellini, trasformerà la città in un carillon vivente, con cinque clown bianchi che accompagneranno il pubblico in un mondo di nuvole incantato e onirico.

Il Festival dei Cinque Continenti, giunto alla diciottesima edizione e incluso tra gli eventi del patrimonio culturale intangibile della Regione Basilicata, prosegue fino al 6 gennaio 2025 con un programma che unisce spettacoli di vario genere, suddivisi in due sezioni tematiche.

“Circo in Piazza” propone una serie di spettacoli di circo contemporaneo e di intrattenimento, spaziando tra clowneria, ventriloquismo, teatro dei piedi, teatro di figura, arti circensi, mimo e visual comedy. “Suoni dal Mondo!” presenta, invece, concerti che abbracciano diversi stili e culture, dal blues al flamenco, dalla musica manouche al gospel, in un dialogo musicale che attraversa i continenti.

Gli eventi proposti hanno l’obiettivo di promuovere condivisione, partecipazione e inclusione all’interno della comunità cittadina, favorendo anche la presenza a Venosa degli abitanti dei comuni limitrofi. In un periodo come quello natalizio, che invita a dedicare tempo e attenzioni alle persone più care, il Festival dei Cinque Continenti offre l’opportunità di vivere momenti speciali in compagnia, proprio nel contesto dei Mercatini di Natale.

Inaugurati lo scorso 30 novembre, i Mercatini di Natale di Venosa rappresentano un’occasione imperdibile per vivere la magia del Natale nella suggestiva cornice di piazza Umberto I. Ogni fine settimana è possibile immergersi nelle luci, nelle musiche e nei profumi natalizi, passeggiando tra casette di legno e stand espositivi, che offrono prodotti tipici, prelibatezze locali e oggetti realizzati dagli artigiani del territorio.