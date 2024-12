Basilicata Bando Piani di sviluppo industriale

Avviso Pubblico – Piani di Sviluppo Industriale attraverso pacchetti integrativi agevolativi . In attuazione di quanto disposto all’art. 23 comma 8 dell’Avviso Pubblico de quo è pubblicato l’elenco provvisorio delle istanze candidate secondo l’ordine progressivo conseguito di cui all’articolo 22 commi 1 e 2 dell’Avviso Pubblico in questione segnalando che non si sono verificate le circostanze di attivazione del sorteggio di cui all’art. 23 comma 10 dell’Avviso Pubblico .

Sul prossimo BUR del 16 dicembre 2024 sarà pubblicata la determina dirigenziale di presa d’atto dell’elenco definitivo di cui sopra .

In attuazione di quanto disposto all’art. 23 comma 9 dell’Avviso Pubblico saranno finanziate le istanze fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile.

L’elenco sarà scorso di volta in volta che si dovessero liberare economie a seguito di rinunce, decadenze e revoche e/o in caso di integrazione della dotazione finanziaria assegnata al presente Avviso pubblico o per sopraggiunte integrazioni di ulteriori risorse finanziarie.