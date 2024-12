“Successo a Francavilla in Sinni per il Secondo Sparring Day di Kickboxing: Un Passo Importante per la FederKombat in Basilicata”

Questa mattina a Francavilla in Sinni si è svolto il secondo sparring day di kickboxing della stagione sportiva 2024-2025, evento che ha visto una grande partecipazione di atleti provenienti da Puglia e Basilicata.

L’iniziativa, organizzata dal Maestro Davide Pastore, è stata patrocinata dal presidente regionale della FederKombat Basilicata, Biagio Tralli, e si è svolta in vista del “King of the Ring” che si terrà a Barletta il 15 dicembre, sotto la direzione del Maestro Vittorio Cardone.

L’evento ha registrato la partecipazione di circa un centinaio di atleti, suddivisi tra diverse categorie di età e di sesso, a testimonianza dell’interesse crescente per la disciplina nella regione.

Il Presidente Tralli, a conclusione dell’incontro, ha espresso la sua soddisfazione per l’ottima riuscita dell’iniziativa, sottolineando che si trattava di un’occasione storica per Francavilla in Sinni, che ospitava per la prima volta un evento di tale importanza.

“Siamo molto contenti dell’accoglienza ricevuta e della partecipazione degli atleti – ha dichiarato Tralli – Questo è solo il primo passo verso l’obiettivo di organizzare competizioni ancora più grandi in questa zona. Continueremo a lavorare per far crescere la kickboxing in Basilicata. Avanti tutta FederKombat!”

Un successo quindi per il secondo sparring day, che ha dimostrato il forte impegno della FederKombat nel promuovere la kickboxing a livello regionale, con l’auspicio di nuovi sviluppi e future manifestazioni nel territorio lucano.