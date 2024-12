Intesa Sanpaolo: ‘Verso la soluzione per l’app, pensioni accreditate’ ‘Non è emerso alcun problema sugli stipendi’

Tutte le pensioni sono state accreditate sui conti correnti della banca e contabilizzate con la data di oggi 2 dicembre”.

Lo fa sapere Intesa Sanpaolo dopo il blocco parziale che ha interessato l’app, confermando, inoltre, “che non è emerso alcun problema riguardante l’accredito di stipendi”. Per quanto riguarda l’app “i parziali problemi di accesso sono in progressiva fase di risoluzione”, spiega l’istituto.

I problemi tecnici – App e conto online non accessibili da questa mattina alle 7. E stipendi e pensioni non accreditati. Sono alcuni dei problemi tecnici che stanno sperimentando i clienti di Intesa Sanpaolo. La banca assicura che “sta intervenendo per ripristinare velocemente la funzionalità”.

Il disservizio non riguarda la totalità dei clienti – viene indicato – ma solo una parte degli accessi. Il problema tecnico si sta infatti riducendo per l’intervento della banca che punta a far tornare tutto alla piena funzionalità.

Tuttavia al momento per molti clienti che provano ad aprire la App dal loro smartphone l’accesso è bloccato: quel che compare inserendo il Pin è un fondo scuro con un cerchio verde che non smette di girare.

Intesa Sanpaolo Mobile e la sua App, all’inizio di quest’anno risultava essere un punto di riferimento per oltre 12 milioni di clienti multicanale, con quasi due miliardi di login all’anno.

Assoutenti, Intesa apra un tavolo con consumatori su disservizi

Assoutenti interviene sul black-out che ha colpito oggi alcuni servizi di Intesa Sanpaolo, chiedendo alla banca di attivarsi per ridurre al minimo di disagi per i propri clienti.

“Abbiamo chiesto oggi stesso ai vertici dell’istituto di credito di avviare un tavolo di confronto con le associazioni dei consumatori per analizzare quanto accaduto sul fronte dei problemi tecnici e per ricevere corrette informazioni sul tilt informatico che, a quanto si apprende dalle prime notizie, sarebbe riconducibile sia all’ingente traffico di inizio mese sia a terzi soggetti che gestiscono la piattaforma informatica per le movimentazioni bancarie. – spiega il presidente Gabriele Melluso – Al di là delle responsabilità dell’accaduto, è importante in questa fase fornire informazioni tempestive ai correntisti coinvolti nei disservizi, ma soprattutto studiare assieme alle associazioni dei consumatori le migliori misure da attuare affinché problemi di questo tipo non si ripetano in futuro”.

ANSA