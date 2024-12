Al via a Bologna il Festival Cinevasioni.edu Rassegna del cinema in carcere e nei luoghi di cura

La seconda edizione di Cinevasioni.edu, il primo festival italiano del cinema in carcere e nei luoghi di cura, prende il via lunedì 2 dicembre al Cinema Perla di Bologna con il primo degli appuntamenti (masterclass, contest e laboratori dedicati a studenti, insegnanti e personale sanitario e socio-assistenziale) dal titolo I mestieri del cinema, un incontro sulla serie “Clan.

Scegli il tuo destino” con la produttrice Alba Rondelli e l’attrice Giorgia Agata.

Al pomeriggio, si prosegue con le proiezioni del concorso Pianeti corti Junior dedicate ai corti scolastici: il primo programma comprende i film “5 minuti” e “Controluce” del Liceo Laura Bassi di Bologna; “Oltre la luna”, “Tra sogno e realtà” e “La luna che non vediamo” del contest Zond H-48 di Bologna; “Il mostro sopra il letto” di Francesco Massari.

A seguire il talk La terra vista dallo spazio.

Le immagini della scienza con Flavio Fusi Pecci, astronomo e direttore emerito dell’INAF, e Luca Angeretti astronomo e astrofilo noto come ‘l’Omino delle Stelle’, entrambi soci dell’associazione per la divulgazione delle scienze Sofos. In serata, infine, la proiezione dei film La Terra vista dalla Luna (che dà anche il titolo al Festival) di Pier Paolo Pasolini con la partecipazione del direttore dell’Archivio Pasolini della Cineteca di Bologna, Roberto Chiesi, e di La guerra del Tiburtino III di Luna Gualano prodotto dai Manetti Bros con la partecipazione di Marco Manetti.

ANSA