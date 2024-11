A Verona il Festival del Futuro 2024

Al via a Veronafiere dal 27 al 30 novembre il Festival del Futuro: per la prima volta sarà promosso in sinergia con JOB&Orienta. Il titolo del Festival è “Società 5.0: come costruire il mondo umano-centrico”.

Tra i focus della sesta edizione il rapporto con le nuove tecnologie per creare una società più umano-centrica, come coniugare alimentazione e sostenibilità e le sfide dell’Europa nella nuova congiuntura politica ed economica.

L’edizione di quest’anno vedrà la partecipazione di importanti esperti italiani e internazionali, oltre a figure istituzionali di primo livello, dal Professor Stefano Zamagni alla Giornalista- Direttrice Editoriale per l’Offerta informativa RAI.tv Monica Maggioni, da Mauro Magatti ad Alberto Pellai, da Matteo Ward e Matteo Marzotto.

Personalità di grande spessore, umano e professionale, sicura fonte di ispirazione per la platea.