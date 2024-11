Dati Svimez, Lacorazza: serve il Piano Regionale Strategico

“Non sappiamo più in che lingua dirlo, visto che lo stesso Presidente del Consiglio, Marcello Pittella, si è impegnato in Consiglio regionale dal mese di agosto e in conferenza dei capigruppo ad avviare ai sensi dell’art. 45 dello Statuto l’iter che dovrà portare all’approvazione del Piano Strategico Regionale”.

Lo afferma il capogruppo del Pd, Piero Lacorazza che aggiunge: “Portiamo già un ritardo di qualche mese e non vorremmo che anche questa storia finisse come la crisi idrica”.

“Entro il mese di marzo – prosegue Lacorazza – ci sarà la revisione intermedia degli strumenti di programmazione comunitaria e contestualmente è necessario monitorare tanto il FSC che le risorse PNRR.

Il Piano Strategico Regionale – conclude il capogruppo Pd – proprio in questa particolare congiuntura può essere anche lo strumento per una mobilitazione civica, di grande coinvolgimento della comunità, a partire dalle rappresentanze del lavoro e delle imprese, delle istituzioni, delle professioni e dell’associazionismo”.