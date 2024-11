Assemblea Regionale di Basilicata Casa Comune: domenica 1 dicembre a Matera per costruire una politica più inclusiva

Domenica 1 dicembre, alle ore 10:00, presso l’Hotel San Domenico al Piano, in Via Roma 15 a Matera, si terrà l’Assemblea Regionale costituente di Basilicata Casa Comune, un movimento politico nato per dare voce alle esigenze e aspirazioni della comunità lucana.

L’evento rappresenta una svolta significativa per l’associazione culturale Basilicata Casa Comune, che da mesi sta animando il dibattito politico e culturale regionale con l’obiettivo di promuovere un cambiamento radicale nei contenuti e nelle modalità di fare politica.

Dopo aver partecipato alle recenti elezioni regionali e amministrative, il movimento compie un passo decisivo evolvendosi in una realtà politica strutturata sui territori e nelle comunità locali.

L’assemblea di domenica segna l’inizio della fase costituente del Movimento politico Basilicata Casa Comune, configurandosi come un momento di confronto tra forze politiche, sociali e civiche. Un’occasione per discutere delle sfide economiche e sociali che la Basilicata sta affrontando e per delineare soluzioni inclusive e sostenibili.

“L’assemblea regionale – ha dichiarato Angelo Chiorazzo, Vice Presidente del Consiglio regionale e fondatore del movimento – arriva in un momento cruciale per la Basilicata, attraversata da cambiamenti che rischiano di compromettere la coesione sociale.

Siamo impegnati nel promuovere valori come dignità, solidarietà e sviluppo sostenibile, costruendo una politica davvero inclusiva e coraggiosa”.

Anche Giovanni Vizziello, Presidente del Gruppo Consiliare regionale, ha sottolineato la necessità di costruire una Basilicata che valorizzi le sue risorse, promuova una crescita economica equa e sostenibile, e metta al centro il benessere della comunità lucana.

Non possiamo perdere di vista l’importanza della solidarietà, della coesione sociale e del contrasto ad ogni forma di povertà”.

Lindo Monaco, Coordinatore politico di Basilicata Casa Comune ha evidenziato come il movimento si ispiri ai valori del cattolicesimo democratico e ai principi della Costituzione italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

“Siamo convinti che una politica nuova e partecipata possa portare speranza e sviluppo alla Basilicata, rendendo ogni cittadino protagonista di un futuro sostenibile e condiviso”.

L’assemblea affronterà temi centrali per il futuro della regione, come il sostegno al lavoro, lo sviluppo economico sostenibile, la promozione dei diritti sociali e la valorizzazione dell’identità territoriale e vedrà la partecipazione di esponenti del mondo politico e istituzionale lucano insieme agli interventi di Paolo Borrometi, giornalista antimafia, di Beppe Giulietti, portavoce di articolo 21 e Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant’Egidio.