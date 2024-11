Lacorazza: “Immorale usare la morte di Di Bello per insinuazioni”

“E’ scorretto e immorale utilizzare la morte di Giuseppe Di Bello per insinuazioni prive di riscontri”.

Così il capogruppo del Pd, Piero Lacorazza in riferimento all’articolo pubblicato oggi dal quotidiano Cronache Lucane.

“Quale sarebbe l’atto con cui avrei tolto il grado di tenente a Giuseppe Di Bello? – sottolinea il consigliere. Sfido Cronache Lucane a pubblicarlo. Cronache è a conoscenza che una denuncia contro di me è stata archiviata dal PM?

Ed è a conoscenza dell’esito di una mia denuncia per diffamazione?”

“Strumentalizzare una vicenda così delicata per coprire le responsabilità della Giunta Bardi sulla crisi idrica – afferma il capogruppo – è inaccettabile. Giuseppe Di Bello ha combattuto fino all’ultimo per denunciare quella pessima gestione. Le chiacchiere non cambiano i fatti”.