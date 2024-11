Tragedia a Potenza: operaio perde la vita in un cantiere

Un nuovo lutto sul lavoro sconvolge Potenza. Un operaio è deceduto questa mattina all’interno del cantiere del palazzo di Giustizia. Le circostanze dell’incidente sono ancora da chiarire, ma secondo le prime testimonianze l’uomo potrebbe essere precipitato da un’altezza o schiacciato da un mezzo meccanico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare. La città è sotto shock per l’ennesima tragedia che colpisce il mondo del lavoro.