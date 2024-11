Basket: Nba, New York travolge Denver

Golden State subisce una sconfitta casalinga inaspettata per mano dei Nets, mentre i Knicks dominano in trasferta a Denver.

Boston riabbraccia Kristaps Porzingis e si libera facilmente dei Clippers, Indiana vince in volata su New Orleans e Detroit fa lo stesso contro Toronto.

I Thunder passano a Sacramento trascinati dal solito, eccellente Shai Gilgeous-Alexander, Orlando resiste ai 44 punti di LaMelo Ball a Charlotte e ottiene la sua 9° vittoria nelle ultime 10 partite.

Vittoria in volata (102-100) dei Pistons, che sono ancora senza Cade Cunningham ma ritrovano finalmente Ausar Thompson (5 punti e 4 rimbalzi) e grazie al canestro sulla sirena di Jaden Ivey, migliore in campo con 25 punti e 8 assist e 10/13 al tiro, battono Toronto.

Detroit trova anche un Jalen Duren da 10 punti, 13 rimbalzi e 4 stoppate, mentre ai Raptors non basta la doppia doppia da 31 punti e 14 rimbalzi con anche 7 assist di Scottie Barnes, che però tira 12/26 dal campo.

Solo 9 minuti scarsi sul parquet per Simone Fontecchio contro Toronto, nei quali l’azzurro segna un punto e strappa un rimbalzo partendo come d’abitudine dalla panchina, prendendosi solamente due triple che però questa volta non vanno a segno.

Fontecchio è però in campo durante l’azione decisiva di Ivey, esultando insieme al compagno dopo il canestro della vittoria.

ANSA