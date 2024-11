Crisi idrica in Basilicata: Lettieri (PD) chiede trasparenza e responsabilità

Il segretario del Partito Democratico della Basilicata, Giovanni Lettieri, ha lanciato un duro attacco alla Regione per la gestione della grave crisi idrica che sta colpendo 140mila cittadini lucani.

Lettieri ha sottolineato la necessità di una comunicazione istituzionale più chiara e trasparente, oltre a misure concrete per affrontare l’emergenza.

Di seguito la nota integrale inviata dal Segretario del Partito democratico di Basilicata, Giovanni Lettieri.

“Oltre alle responsabilità ormai chiare sull’enorme ritardo col quale ci si è accorti della crisi idrica e la mancata predisposizione di misure, progettazione e realizzazione di interventi di prevenzione e mitigazione della crisi, per la timida, confusa e contraddittoria comunicazione istituzionale sulla vicenda dell’acqua, si è generato un clima di preoccupazione e rabbia fondato sull’enorme disservizio ai cittadini e agli operatori economici e sulla paura per la immissione delle acque del Basento dichiarate potabili in un arco temporale molto breve che si scontra con il quadro normativo di riferimento sulla potabilizzazione”.

“I 140 mila cittadini lucani serviti dalla Camastra hanno il diritto di conoscere la reale situazione.

Bisogna, nell’emergenza, garantire innanzi tutto la salute dei cittadini comunicando con trasparenza, tutte le attività che si realizzano e si progettano per ridurre la crisi oltre la pubblicazione in tempo reale dei dati sui prelievi dell’acqua che da soli non bastano a tranquillizzare le persone.

Poi verrà il tempo della discussione sulle responsabilità posto che non è possibile che nessuno paghi per questo disastro”

In questa critica situazione, il segretario dem ha evidenziato come la mancata previsione e la lentezza nel rispondere all’emergenza abbiano generato un clima di profonda preoccupazione tra i cittadini.

Lettieri ha inoltre espresso dubbi sulla decisione di immettere le acque del Basento nella rete idrica, sottolineando la necessità di garantire la massima sicurezza sanitaria.

Il Partito Democratico chiede con forza che si faccia piena luce sulle responsabilità di questa grave crisi e che vengano adottate tutte le misure necessarie per garantire l’accesso all’acqua potabile a tutti i cittadini lucani.

La crisi idrica in Basilicata si conferma un’emergenza nazionale, con ripercussioni significative sulla vita quotidiana di migliaia di persone.

Le parole di Lettieri aprono un nuovo capitolo nella polemica politica sulla gestione dell’acqua, con il Partito Democratico che chiede a gran voce maggiore trasparenza e responsabilità.