Kendrick Lamar pubblica un nuovo disco a sorpresa Si chiama ‘Gnx’. L’artista si esibirà al Super Bowl di febbraio

La star del rap Kendrick Lamar, che nel 2018 ha vinto anche un premio Pulitzer per i test delle sue canzoni, pubblica a sorpresa un nuovo album con 12 tracce.

Si chiama ‘Gnx’ ed è il sesto disco in studio dell’artista 37enne losangelino.

Arriva alla fine di un anno che ha visto la sua popolarità alimentata da una faida con Drake, uno scontro all’insegna del ‘dissing’, che ha prodotto alcuni dei successi dell’anno.

Uno di questi, Not Like Us di Lamar, ha conquistato il primo posto nella classifica Hot 100 di Billboard e gli è valso numerose nomination ai Grammy per il prossimo anno.

‘Gnx’ arriva a due anni dal disco ‘Mr. Morale & the Big Steppers’ uscito nel 2022 e arrivato dopo un’attesa di cinque anni. L’uscita a sorpresa del disco arriva giusto in tempo per lo spettacolo di intervallo del Super Bowl di febbraio, di cui il rapper sarà l’headliner.

E’ l’ambita vetrina che si svolge nel mezzo del finale di stagione della Nfl, che viene regolarmente guardato da circa un terzo degli americani.

In passato si sono esibiti Michael Jackson, Prince, Paul McCartney, Bruce Springsteen, gli U2, Madonna, Beyoncè, Lady Gaga e i Coldplay solo per citarne alcuni.

ANSA-AFP