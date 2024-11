Carmela Iannella UDC, nomina Consigliere Nazionale dell’ANCI

Durante la 41° Assemblea Nazionale ANCI svoltasi a Torino dal 20 al 22 novembre la commissaria provinciale dell’UDC per la provincia di Potenza e consigliera comunale del Comune di Castelsaraceno, Carmela Iannella, è stata eletta Consigliere Nazionale dell’ANCI.

“L’elezione a Consigliere Nazionale ANCI mi riempie di gioia. E’ un grande onore per me poter rappresentare, presso l’Assemblea Nazionale dei Comuni Italiani, il mio partito, l’Unione di Centro, la mia comunità di Castelsaraceno e tutti i comuni lucani . Un sentito grazie lo voglio rivolgere al nostro segretario nazionale, On. Lorenzo Cesa e al nostro Presidente Nazionale, Senatore Antonio De Poli, per la grande fiducia riservatami. Pienamente consapevole dell’importante e prestigioso incarico che andrò a ricoprire ricambierò la loro fiducia con instancabile impegno, dedizione e passione per portare avanti le istanze, del nostro partito e di tutti i comuni lucani, a tutela dei bisogni delle nostre comunità con un occhio particolare alle necessità dei piccoli comuni, che rappresentano l’ossatura della Basilicata e della nostra Nazione. Questa elezione non gratifica soltanto me ma tutti i dirigenti e militanti dell’UDC Basilicata con i quali, a partire dal nostro segretario regionale, Agatino Mancusi, giorno dopo giorno, stiamo creando una gran bella famiglia democratico cristiana che ormai, in Basilicata, sta diventando una solida realtà.”