Al Roots-in presente l’UNPLI Basilicata con un proprio desk

Al ritorno dall’Assemblea Nazionale UNPLI tenutasi a Roma lo scorso 16 e 17 novembre per il rinnovo del Presidente nazionale e dei suoi organi statutari, il Comitato UNPLI Basilicata ha nuovamente partecipato con un proprio desk alla terza edizione di “Roots-in”, la Borsa internazionale del turismo e delle origini, svoltasi a Matera il 18 e il 19 novembre, organizzata da Apt Basilicata e dalla Regione Basilicata in collaborazione con Enit e con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale.

Tra i partecipanti all’evento il Presidente del Comitato Regionale, Vito Sabia, ed il Consigliere Nazionale, Pierfranco De Marco, che hanno ringraziato i dirigenti delle Pro Loco aderenti in modo attivo attivo alla fiera, momento importante di promozione del territorio oltre che di condivisione e confronto con altre realtà esistenti a livello nazionale ed internazionale.

Al momento inaugurale hanno preso parte alcuni Presidenti delle Pro Loco UNPLI: Francesco Martulano (Miglionico), Feliciana De Lorenzo (Castelsaraceno), Isa Rivelli (Montalbano Jonico), Giuseppe Cotugno (Matera), Mimmo Toscano (Grumento Nova). Un momento importante anche per i tanti ragazzi attualmente volontari di Servizio Civile Universale che hanno avuto modo di promuovere ognuno il proprio territorio e il proprio operato anche attraverso questa importante fiera. Un momento di crescita dettato dal confronto con altre realtà dati i 155 seller provenienti da ogni regione italiana, i 74 buyer provenienti da Sudamerica, Canada, Spagna, Belgio, Australia e Usa, i 12 espositori fra enti e aziende, e le 13 regioni italiane con i loro stand e le loro offerte. Nel corso delle due giornate sono state illustrate le attività che ciascuna Pro Loco ha svolto e che offrono costantemente ai turisti. Un’occasione ulteriore di promozione del territorio mediante, al di la del materiale informativo delle Pro Loco, anche di confronto diretto tra la realtà Unpli e i visitatori della Fiera. Una terza edizione importante per il mondo UNPLI, anche per la nascita ufficiale della Pro Loco Giovani Miglionico, presieduta dal Rocco Asprella che ha siglato assieme Presidente Sabia l’inizio di un nuova realtà a dimostrazione di quanto i giovani siano interessati ad essere parte attiva nel proprio territorio. Uno dei prossimi appuntamenti è a Montalbano Jonico, il 15 dicembre, per la Giornata Regionale delle Pro Loco UNPLI.