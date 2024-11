GIARDINI DIGITALI, AL VIA LE MASTERCLASS. Innovazione e Crescita per la Comunità Jonica

Taranto. “Giardini Digitali”, il progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale, che mira a qualificare o riqualificare disoccupati o inoccupati che si trovano ai margini del lavoro e che risiedono in Puglia, continua il suo percorso formativo gratuito con le Masterclass – Skill Enhancement, appuntamenti mensili con esperti internazionali.

Il progetto del CIOFS/FP-Puglia ETS, in collaborazione con Associazione SurfHERS APS, Visionari ETS – APS, e Stella Marina APS,ed il patrocinio di Confindustria Taranto, entra nel vivo del cronoprogramma con un calendario che prevede incontri da nevembre 2024 ad aprile 2025.

Le Masterclass offriranno al pubblico di Taranto e dintorni la possibilità di interagire con alcuni dei più influenti Role Model internazionali, esperti che condivideranno le loro esperienze nel settore della innovazione tecnologica e che spiegheranno come le tecnologie emergenti possano trasformare carriere, imprese e comunità.

Il primo appuntamento vedrà protagonista Valentino Megale, CEO di Softcare Studios, e Presidente di XRSI Europe e si terrà lunedì 25 novembre 2024 nella Biblioteca Acclavio di Taranto, in Via Salinella 31, dalle 17.00 alle 19.00.

I saluti iniziali saranno portati da Suor Imma Milizia – CIOFS/FP-Puglia ETS, Maria Grazia Efato – Associazione SurfHers APS, Andrea Mazziotti – Visionari ETS-APS e Francesco Giuri – Stella Marina APS.

Le Masterclass si articoleranno in due momenti distinti: una sessione pubblica, di ascolto dei Role Model ed una sessione privata, nella quale gli allievi di Giardini Digitali redigeranno, a stretto contatto con i professionisti, progetti innovativi.

Ogni evento sarà seguito da un hackathon, una sessione collaborativa di lavoro in team. I sei progetti migliori, uno per ogni appuntamento, saranno raccolti in un volume che verrà consegnato alle istituzioni joniche.

Le Masterclass di Giardini Digitali, essendo aperte al pubblico, puntano a coinvolgere tutta la comunità jonica, diventando un momento di sensibilizzazione sull’importanza del digitale e sul suo impatto positivo in diversi settori: ambiente, salute, comunicazione, imprenditorialità.

Il primo ospite del ciclo di incontri sarà Valentino Megale, CEO di Softcare Studios e Presidente di XRSI Europe, che terrà un intervento dal titolo: “Re-immagina il Futuro: Come il Digitale Ridefinisce Opportunità e Carriere”.

CEO di SoftCare Studios, Megale è il visionario che sta rivoluzionando, con Softcare Studios, il mondo della sanità e del benessere mentale attraverso la Realtà Virtuale(VR). Con soluzioni innovative, la sua azienda sta trasformando il modo in cui le persone affrontano lo stress e il dolore durante i trattamenti medici, migliorando la qualità della vita in tutto il mondo.

In particolare studia la realtà virtuale nel trattamento del dolore pediatrico. Megale è anche presidente di XRSI, l’organizzazione leader mondiale di fornitura di servizi di intelligence e consulenza, essenziali per la protezione e il benessere degli ecosistemi tecnologici emergenti.

Il secondo appuntamento si terrà a dicembre con Simone Bianco (Altos Labs: Medicina di Precisione e Sviluppo della Computer Biology.

La partecipazione è gratuita ma con prenotazione a: [email protected].

Giardini Digitali si afferma sempre più come un’iniziativa di riferimento per la formazione e l’innovazione digitale. In un mondo sempre più competitivo e tecnologico, acquisire competenze avanzate è essenziale per stimolare lo sviluppo locale e affrontare con successo le sfide future.

Il progetto Giardini Digitali è stato selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale.

Il Fondo per la Repubblica Digitale è nato da una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri) e, in via sperimentale per gli anni 2022-2026, stanzia un totale di circa 350 milioni di euro. È alimentato da versamenti effettuati dalle Fondazioni di origine bancaria.

L’obiettivo è accrescere le competenze digitali e sviluppare la transizione digitale del Paese.

Per attuare i programmi del Fondo – che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dal PNC (Piano Nazionale Complementare)- a maggio 2022 è nato il Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata da Acri. Per maggiori informazioni: www.fondorepubblicadigitale.it.