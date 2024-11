“Roots In”: a Matera per due giorni in bella mostra il Pollino e Rotonda

Rotonda e le sue bellezze in bella mostra a “Roots In” – Borsa Internazionale del Turismo delle Origini organizzata a Matera. Alla terza edizione della manifestazione, il centro nel cuore del Pollino è ospite dello stand dell’Apt Basilicata, cogliendo l’occasione per far conoscere il territorio a un mercato di 80 milioni di italiani emigrati nel mondo.

Opportunità, incontri e condivisioni rendono questo evento una tappa essenziale per valorizzare il territorio e stimolare un settore, quello del turismo, che continua a crescere.

“Credere nelle risorse e nel potenziale della nostra terra -spiegano i promotori del ‘Borgo ospitale’ – si conferma il primo passo per costruire un futuro sostenibile, dove autenticità e tradizione si fondono per raccontare il nostro borgo”.

Nel corso della due giorni presentato il progetto dell’albergo diffuso realizzato grazie al sapiente recupero architettonico di antiche dimore del centro storico, di origine medioevale, dove le stradine lastricate in pietra calcarea, il calore e la luce del sole creano una magica atmosfera.

“Un progetto che ben si coniuga con il crescente interesse verso il turismo esperienziale e culturale – evidenzia Bruno, l’ideatore del ‘Borgo ospitale’ – offriamo la possibilità di esplorare luoghi legati alla propria famiglia, alla propria storia, alle tradizioni e alle radici culturali, contribuendo allo stesso tempo allo sviluppo sostenibile della comunità locale di Rotonda.

Il turismo delle radici come ricordato a Matera – aggiunge Bruno – si conferma un fenomeno in forte espansione, che ha non solo un valore emotivo e culturale, ma offre anche un’opportunità unica di scoprire tradizioni locali, gastronomia, artigianato e paesaggi naturali.

L’incentivazione di questo segmento turistico è diventata una priorità per le amministrazioni locali, che vedono nel turismo delle radici un’opportunità per rilanciare l’economia, creare posti di lavoro e rafforzare il legame tra le comunità e il mondo.

Siamo pronti ad offrire pacchetti turistici dedicati, visite guidate, esperienze personalizzate e momenti di incontro con le tradizioni locali, per rendere l’esperienza autentica e significativa”.