Chestnut a Pescara in esclusiva nazionale per Jazz’n Fall

Si chiude venerdì 22 novembre alle 21, con il quinto ed ultimo appuntamento, la 24/a edizione di Jazz’n Fall.

Sul palcoscenico del Teatro Massimo di Pescara è atteso il Cyrus Chestnut Trio che si esibisce nella rassegna in esclusiva nazionale.

Il trio è formato da Cyrus Chestnut al pianoforte, Georgios Antoniou al contrabbasso e Esteve Pí alla batteria.

C’è attesa per l’esibizione di un musicista raffinato dal gusto elegante e dalla spiccata sensibilità artistica come è appunto Chestnut, indicato tra i migliori pianisti in attività alla pari di Kenny Barron.

Cyrus Chestnut è continuamente in tournée con il suo trio: suona dal vivo nei festival jazz di tutto il mondo, così come nei club e nelle sale da concerto. “Sto cercando di portare lo spirito della gioia nel maggior numero di posti possibile”, spiega.

L’artista utilizza il formato trio per estendere, elaborare e perfezionare la concezione di base della sezione ritmica jazz.

Nelle parole di Chestnut, il jazz è un’arte che si fonda “sui principi fondamentali della libertà, per cui una persona è in grado di pensare, dire o suonare ciò che sceglie”.

Jazz’n Fall ha proposto quest’anno un programma vasto e articolato con cinque appuntamenti che hanno intrecciato tradizione e attualità del jazz.

L’edizione 2024 si è aperta con il concerto di The Swingers Orchestra, seguito poi dal trio formato da Christian McBride, Benny Green e Greg Hutchinson, dal concerto del Tony Pancella Unsung Heroes Quintet con special guest Max Ionata e dal live della McCoy Tyner Legends Band con solisti come Chico Freeman, Steve Turre, Avery Sharpe, Ignacio Berroa e Antonio Faraò.

