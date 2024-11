Acquedotto Lucano garantisce la qualità dell’acqua e denuncia le fake news

In seguito alla diffusione di notizie false sulla qualità dell’acqua erogata, Acquedotto Lucano ha voluto rassicurare i cittadini, sottolineando l’elevato livello di controllo e sicurezza del servizio idrico.

L’azienda dispone di un laboratorio accreditato a livello internazionale che effettua costantemente analisi sui parametri chimici e microbiologici dell’acqua.

Parallelamente, anche l’ASP e l’ARPAB conducono controlli regolari, confermando la potabilità dell’acqua.

L’ente si riserva di presentare querela per procurato allarme dopo le notizie circolate negli ultimi giorni: “in nessun caso accetteremo di utilizzare acqua non sicura per la salute dei cittadini”.