Potenza in rivolta per l’acqua: migliaia in piazza contro la crisi idrica

Centinaia di studenti, cittadini e rappresentanti sindacali hanno manifestato oggi a Potenza contro la grave carenza d’acqua che affligge 30 comuni lucani. Slogan e striscioni hanno invaso il centro storico, con richieste chiare: acqua pulita, trasparenza nella gestione e rispetto dei diritti dei cittadini.

In particolare, gli studenti hanno rinviato la protesta nazionale sulla scuola per unirsi alla battaglia per l’acqua, sottolineando l’importanza di un bene primario come l’accesso all’acqua potabile. La tensione è alta, con critiche rivolte al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e preoccupazioni sulla qualità dell’acqua proveniente dal fiume Basento.

Una delegazione è stata ricevuta dal prefetto e dal sindaco, mentre il Comitato Acqua pubblica ha ribadito l’esigenza di soluzioni immediate e durature per garantire l’accesso all’acqua a tutti i cittadini.”