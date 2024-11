Controlli dei Carabinieri Forestali sul Basento

L’assessore regionale all’Ambiente, Laura Mongiello, è intervenuta oggi all’incontro del Comitato di sicurezza e ordine pubblico, convocato dal prefetto di Potenza Michele Campanaro su richiesta del commissario per l’emergenza idrica, Vito Bardi, per fare il punto sui controlli lungo il fiume Basento oggetto dei lavori per “alimentare” la diga del Camastra.

Mongiello si è soffermata sui controlli relativi allo stato delle acque: “Ad oggi la situazione del Basento è assolutamente tranquilla per la salute pubblica.

I controlli saranno quotidiani ed eseguiti da Arpab e Acquedotto lucano con laboratori attrezzati. La nostra acqua è di categoria A2 e in diverse città si utilizzano anche acque di categorie inferiori”.

Il prefetto, “su richiesta legittima del commissario delegato dalla presidenza del Consiglio, Vito Bardi”, ha intanto disposto “una sorveglianza straordinaria sull’asta fluviale che si sta realizzando per collegare il Basento alla diga della Camastra, mettendo in campo le specialità, in primis i Carabinieri forestali”.

L’asta fluviale interessata dai lavori sarà vigilata dalle forze dell’ordine, a partire dai Carabinieri Forestali. Il prefetto: “Dobbiamo evitare ipotetici sversamenti abusivi o non autorizzati – ha detto Campanaro – sui quali dobbiamo comunque incrociare le banche dati della Regione con quelle in possesso delle forze di polizia”. Nei prossimi giorni si entrerà nel dettaglio dell’operazione.