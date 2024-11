Comune di Senise : Avviso per la presentazione delle domande dei contributi per acquisto libri di testo anno scolastico 2024/2025

Si RENDE NOTO che la Regione Basilicata con Deliberazione di Giunta n. 54 del 01.11.2024 ha pubblicato sul B.U.R. e sul proprio sito istituzionale, la D.G.R. n.222400644 del 28.10.2024, di approvazione dell’Avviso Pubblico per l’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2024/2025 e, pertanto, possono presentarsi le domande da far

pervenire al Comune di Senise entro e non oltre le ore 12,00 del 13 DICEMBRE 2024.