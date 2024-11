Bardi: al lavoro per fronteggiare la crisi idrica

Il presidente Vito Bardi si rivolge ai lucani per rassicurarli sull’impegno costante dell’unità di crisi per superare l’emergenza idrica e sulla qualità delle acque del Basento, al centro del progetto che convoglierà un flusso idrico di 400 litri al secondo verso il Camastra.

“Supereremo questi giorni difficili e faremo in modo che situazioni simili non si ripetano in futuro.

Rassicuro i lucani sui controlli relativi alla qualità dell’acqua del Basento.

Le prime analisi evidenziano che può essere prelevata per poterla potabilizzare in linea con quanto regolamenta il Codice dell’Ambiente. Ha caratteristiche uguali a quelle dell’acqua dei maggiori invasi della Basilicata, a cominciare dal Camastra”.