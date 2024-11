Meta, dal 1 gennaio regole e condizioni d’uso più semplici I social del gruppo saranno uniti sotto gli stessi standard

Meta ha annunciato un importante aggiornamento delle sue condizioni d’uso e degli standard della community che riguardano tutti i suoi servizi, tra cui Facebook, Instagram, Messenger e Threads.

Come si legge in una nota ufficiale, l’obiettivo di questa revisione che entrerà in vigore il 1 gennaio 2025, è garantire maggiore chiarezza e trasparenza agli utenti, rendendo più semplice la comprensione delle regole che governano l’utilizzo dei social.

Uno degli aspetti principali riguarda la semplificazione del linguaggio utilizzato. Meta ha lavorato per rendere il testo più accessibile a tutti, eliminando termini tecnici complessi e fornendo spiegazioni più dettagliate su come l’azienda gestisce i contenuti degli utenti e quali sono i loro diritti.

Ad esempio, sono state aggiunte informazioni più precise su come il gruppo interviene in caso di violazione degli standard e su quali sono le opzioni a disposizione degli utenti in queste situazioni.

Un altro cambiamento significativo riguarda gli Standard della community. Fino ad ora, ogni piattaforma Meta aveva le proprie regole di comportamento, il che poteva creare confusione.

Con l’aggiornamento, gli standard sono stati unificati in un unico documento, facilmente consultabile. La novità chiarisce anche alcuni aspetti importanti che in precedenza potevano essere ambigui.

Viene specificato che le condizioni si applicano a tutti, anche a coloro che non sono connessi ai servizi Meta o che vi accedono indirettamente.

Inoltre, sono state aggiunte informazioni sull’interazione con servizi di terze parti tramite le app di messaggistica, come Messenger, e sono stati inclusi link alle condizioni specifiche per gli avatar e l’intelligenza artificiale, dove disponibili.

È importante sottolineare che continuando a utilizzare i servizi Meta dopo il 1 gennaio 2025, gli utenti accettano automaticamente l’aggiornamento della politica di uso.

ANSA