Festival Musica e Arte Sacra, concerti nelle basiliche papali Dal 15 al 19 novembre sei appuntamenti con grandi interpreti

Il Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra entra nel vivo con gli appuntamenti tutti a ingresso libero in programma a Roma dal 15 al 19 novembre nelle Basiliche Papali e in altre importanti chiese della capitale.

I sei appuntamenti promossi dalla Fondazione Pro Musica e Arte Sacra, fondata e diretta da Hans-Albert Courtial, vedranno la partecipazione di orchestre, cori, direttori e solisti di spicco della scena internazionale in programmi che abbracciano il repertorio sacro e liturgico del Settecento di Johann Sebastian Bach e Wolfgang Amadeus Mozart fino all’ omaggio a Giacomo Puccini nell’anno in cui si celebra il primo centenario dalla scomparsa e Anton Bruckner per i duecento anni dalla nascita.

Si comincia il 15 novembre nella Basilica di San Giovanni in Laterano con il direttore giapponese Tomomi Nishimoto, con il suo IlluminArt Chorus formato da voci giapponesi e di altri paesi asiatici, affiancato dall’Orchestra di Roma nel Requiem di Mozart.

Il 16 novembre doppio appuntamento: alle 12 nella Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola in Campo Marzio, la Santa Messa celebrata dal card. Angelo Comastri vdalla Messa d’incoronazione di Mozart, diretta da Tomomi Nishimoto, alla guida dell’Orchestra di Roma e dell’IlluminArt Chorus, cui si aggiunge il Vokalensemble Kölner Dom, l’ensemble vocale della Cattedrale di Colonia; alle 21 in Santa Maria Maggiore i due complessi tedeschi Concerto Köln e Vokalensemble Kölner Dom, diretti da Eberhard Metternich eseguiranno la Messa in si minore di Bach.

Il 17 novembre alle 21 in San Paolo fuori le Mura la Swiss National Orchestra diretta da Ralf Weikert omaggerà Puccini e Bruckner con il Preludio Sinfonico del maestro di Lucca e la Sinfonia n. 3 del compositore austriaco.

Il 18 novembre in Sant’Agostino in Campo Marzio il coro di voci bianche spagnolo la Escolanía del Escorial diretto da José María Abad Bolufer proporrà brani di Juan del Encina al Da pacem Domine e del compositore estone Arvo Pärt.

La chiusura festival, nella Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola in Campo Marzio il 19 novembre è affidata al coro di voci bianche St. Florianer Sängerknaben diretto da Markus Stumpner in brani di Bruckner, Mendelssohn e Schubert.

