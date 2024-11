Mattarella a Musk: ‘L’Italia sa badare a se stessa’ ‘Si rispetti la sovranità degli altri paesi’, dice il capo dello Stato

“L’Italia è un grande paese democratico e devo ribadire che sa badare a se stessa, nel rispetto della sua Costituzione”.

Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riferendosi alle parole di Elon Musk. IL capo dello Stato invita anche a rispettare la “sovranità” degli altri paesi.

“L’Italia è un grande Paese democratico e devo ribadire, con le parole adoperate in altra occasione, il 7 ottobre 2022, che “sa badare a sé stessa nel rispetto della sua Costituzione”.

Chiunque, particolarmente se, come annunziato, in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato, deve rispettarne la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartirle prescrizioni”, scrive il capo dello Stato in una nota.

Musk insiste, ‘in Italia decide un’autocrazia non eletta?’

“Questo è inaccettabile. Il popolo italiano vive in una democrazia o è un’autocrazia non eletta a prendere le decisioni?”. Lo scrive Elon Musk su X tornando sullo stop dei giudici sul caso migranti in Albania.

Musk commenta così un post di Ian Miles Cheong, che sul suo profilo si presenta come un influencer social e che scrive: “Al governo di Giorgia Meloni in Italia non sarà consentito espellere gli immigrati clandestini, secondo i giudici che hanno appena respinto la sua decisione.

I magistrati hanno sottolineato che l’Egitto ha una pessima reputazione in materia di diritti umani e che pertanto rimandare gli immigrati clandestini dall’Egitto al loro Paese d’origine costituirebbe una potenziale violazione dei loro diritti umani, pertanto non è possibile farlo.

I confini dell’Italia rimarranno aperti e ai nuovi europei sarà consentito di invadere per sempre sia l’Italia che l’Europa”. Il post di Ian Miles Cheong è accompagnato da una foto di Giorgia Meloni.

Anm, ‘Musk si intromette e il governo glielo lascia fare’

“Un magnate americano tanto influente nella nuova amministrazione di quel Paese che parla di affari interni allo stato sovrano italiano, questo è il dato che balza agli occhi.

Si intromette nelle questioni dell’Italia dando giudizi immotivati, ingenerosi nella migliore delle ipotesi senza che nessuno pensi al governo di rispondere dicendo che questi sono affari dell’Italia su cui non ha titolo ad intervenire. Si difendono tanto i confini proprio in materia di immigrazione clandestina e si richiama al dovere supremo di difendere i confini, anche questi sono confini.

Ci sono dei confini ideali che non possono essere violati da chi pensa di poter ingerirsi negli affari interni di un Paese sovrano”. Lo ha detto il presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia, a 24 Mattino su Radio 24.