Arriva Boox Palma 2, ebook reader che sembra uno smartphone

Il Boox Palma 2 è un dispositivo unico nel suo genere: un e-reader nelle dimensioni di uno smartphone.

Con le fattezze di un classico telefonino, gira su sistema operativo Android con le app del Play Store ma ha una particolarità: lo stesso display dei lettori di ebook, per ottimizzare la lettura, preservare la vista e prolungare la durata della batteria. In Italia da qualche settimana, il suo prezzo è di 299,99 euro, un prodotto di nicchia che è però una valida alternativa ai modelli tradizionali.

Non sostituisce uno smartphone Pur avendo Android, il Palma 2 non è pensato per sostituire uno smartphone.

La bassa risoluzione e frequenza di aggiornamento dello schermo rendono difficoltoso l’utilizzo di applicazioni che necessitano di una qualità maggiore, come i videogame o i filmati in alta definizione.

L’obiettivo è piuttosto il facilitare agli acquirenti l’accesso a libri e riviste, in un dispositivo leggero e portatile. Detto ciò, oltre alla lettura, il Palma 2 può essere utilizzato per ascoltare musica, podcast, prendere appunti e navigare online, su siti semplici.

In un mondo dominato da smartphone sempre più potenti e invasivi, il Boox Palma 2 rappresenta un prodotto interessante, per un’esperienza digitale più calma, focalizzata e meno dispersiva. Un dispositivo che invita a rallentare, concentrarsi e riscoprire il piacere della lettura.

Come è fatto Il Boox Palma 2 riprende l’idea del suo predecessore, offrendo un’esperienza di lettura compatta e portatile, anche grazie al peso di 170 grammi.

Sotto la scocca, c’è un processore Qualcomm octa-core, aggiornato per offrire prestazioni più fluide, mentre il sistema operativo è passato ad Android 13 con accesso al Play Store, così da ampliare le possibilità di personalizzazione e l’accesso alle app.

La memoria Ram è da 6 gb mentre lo spazio di archiviazione da 128 gb, a cui si affianca una fotocamera da 16 mp con flash led, ottima per scansionare foto e documenti o per foto in caso di emergenza.

Tra le novità più importanti, spicca il sensore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione, che aumenta la sicurezza e la privacy del dispositivo.

Completano la dotazione due altoparlanti, due microfoni, uno slot per schede microSd e una batteria da 3.950 mAh.

Ci sono nuove funzionalità software tra cui un assistente IA che può rispondere alle domande e l’opzione per personalizzare font, spaziatura e margini.

Si differenzia dalla concorrenza Ad oggi, non esiste un prodotto come il Palma 2. Altri lettori classici sono più grandi, qualcuno delle dimensioni di un iPad Mini, ma niente di così compatto, da trasportare nella tasca dei jeans o di una giacca.

Il plus è il poter sfruttare pienamente il sistema operativo Android e tutta la pletora di app del Play Store, anche per scaricare giochi passatempo, come gli scacchi, così da non stressare troppo un device che non nasce per rimpiazzare ma per completare l’esperienza degli utenti. Senza dimenticare la salute degli occhi e il benessere digitale.

