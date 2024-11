I McCoy Legends al Bologna Jazz Festival il 13 gennaio

Anche se proseguirà nei giorni seguenti con numerosi appuntamenti nei club, l’edizione 2024 del Bologna Jazz Festival cala l’ultimo dei suoi assi il 13 novembre all’Unipol Auditorium alle 21,15 con i McCoy Legends, band all stars che riunisce il trombone di Steve Turre, i sax di Chico Freeman, il pianoforte di Antonio Faraò, il contrabbasso di Avery Sharpe e la batteria di Ignacio Berroa, impegnati nella rivisitazione del lascito jazzistico di McCoy Tyner.

Scomparso nel 2020 all’età di 81 anni, McCoy Tyner appartiene al pantheon dei geni del pianoforte che hanno spinto il jazz verso la modernità all’inizio degli anni Sessanta.

Lodato inizialmente per la sua partecipazione al leggendario quartetto di John Coltrane, questo straordinario stilista della tastiera ha poi proseguito a sua volta come leader impareggiabile, esplorando tutte le forme della tradizione afroamericana in un mix di hard bop e jazz modale.

Il bassista Avery Sharpe, che ha accompagnato Tyner per oltre vent’anni in innumerevoli band, ne raccoglie l’eredità musicale con la massima autorevolezza, sapendone catturare le innumerevoli sfaccettature estetiche.

Sharpe si pone alla guida di una formazione all stars internazionale e intergenerazionale con la quale attinge al vasto catalogo di composizioni di Tyner, rivelandone la straordinaria ricchezza di invenzione, con esiti ora lirici ora energici, sempre comunque dalla spiccata palette coloristica.

