Potenza-Avellino 0-0, tabellino della gara

Nella 14^ giornata del campionato di Serie C Now, pareggio a reti inviolate per il Potenza contro l’Avellino. Gli uomini di mister De Giorgio mettono in campo grande qualità di gioco e determinazione, portando a casa l’ottavo risultato utile consecutivo.

TABELLINO

POTENZA (4-3-3): Alastra; Novella, Riggio, Verrengia (36’st Milesi), Burgio; Ferro (22’st Ghisolfi), Felippe, Erradi; D’Auria, Caturano (31’st Selleri), Schimmenti (31’st Vilardi). A disp.: Cucchietti, Galiano, Galletta, Castorani, Firenze, Rossetti, Mazzocchi, Sciacca, Rosafio. All.: De Giorgio

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Cionek, Enrici, Liotti (45’st Rigione); De Cristofaro (29’st Tribuzzi), Toscano (37’st Armellino), Rocca; Sounas; Russo (37’st Vano), Patierno (90′ Gori). A disp.: Marson, Benedetti, Arzillo, Mutanda, Campanile, Redan. All.: Biancolino

Arbitro: Fabrizio Ramondino di Palermo (Stefano Franco di Padova e Matteo Nigri di Trieste. Quarto ufficiale: Dario Acquafredda di Molfetta)

Note: Ammoniti: Novella (P), Enrici (A). Spettatori: 3.524 per un incasso di 39.850 euro

RIPRESA ALLENAMENTI

Il Potenza riprende gli allenamenti lunedì 11 novembre alle ore 11:00.