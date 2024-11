Annalisa è Best Italian Act agli MTV Emas 2024 “Il lavoro, l’attenzione ai dettagli, la passione pagano sempre”

Annalisa conquista il titolo di Best Italian Act agli MTV Emas 2024.

“È un riconoscimento enorme che mi fa sentire ancora una volta che il lavoro, l’attenzione ai dettagli, la passione pagano sempre.

Sono davvero grata. È un ulteriore spinta a provare a fare sempre meglio”, ha dichiarato l’artista alla notizia del premio. A contendersi il titolo, insieme ad Annalisa, c’erano anche Angelina Mango, Mahmood, Ghali e The Kolors.

Dopo il festival di Sanremo, dove è arrivata terza, la sua Sinceramente non si è più fermata conquistando classifiche e premi anche oltre i confini nazionali. In bacheca vanta 48 Platini, 12 Oro, è la donna più certificata del 2024, la prima a ottenere due singoli certificati 5 volte Platino, ha veduto oltre 200mila biglietti, è la prima artista femminile ad entrare nella classifica Top 100 di Billboard Usa.

L’ultimo riconoscimento è arrivato dalla Spagna con il Premio Speciale Fenomeno europeo dell’anno ai Los40 Music Awards e Sinceramente (cuando cuando cuando) al numero 1 della classifica di LOS40, il più importante network del Paese.

“L’obiettivo più difficile è quello di mantenere questo passo. Sicuramente lavorerò molto e anzi sto già lavorando per raggiungerlo.

Da qui in poi mi concentrerò solo sulla scrittura con la mia squadra perché tutto parte dalle canzoni”, ha sottolineato la cantautrice ligure aggiungendo che dietro al suo successo non c’è “nessun segreto”, ma “tanta testa, tanto lavoro, tante notti insonni passate a pensare a e ripensare, a immaginare scenari e mondi sonori, buttarli via e ricominciare da capo. Per me, la cosa più bella di questo lavoro”.

