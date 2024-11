Whitney Houston, arriva il singolo inedito Love is In occasione dei 30 anni dal suo storico concerto in Sudafrica

Arriva Love is, il nuovo singolo inedito di Whitney Houston, contenuto nel nuovo album “Whitney Houston: The Concert for a New South African (Durban)”, presentato da Legacy Recordings, la divisione catalogo di Sony Music Entertainment, in collaborazione con The Estate of Whitney E.

Houston e Primary Wave Music per celebrare i 30 anni dalla storica performance dell’artista in Sudafrica.

Scritta da Carvin Winans e prodotta da Nat Adderley e Whitney Houston, “Love Is” è l’inedito registrato in studio e contenuto nel nuovo album live e che, in digitale, sarà presente come bonus track nella versione remix “Love Is (Carvin Winans Remix)” di Winans e Tommy Sims.

Il brano verrà trasmesso per la prima volta negli Stati Uniti sulle frequenze radio di SiriusXM: “Whitney è indiscutibilmente la voce per eccellenza della sua generazione – afferma Dion Summers, vicepresidente della Programmazione Musicale di SiriusXM, che ha ascoltato per la prima volta la canzone 30 anni fa – Le sue canzoni continuano a ispirare, e SiriusXM è onorata di celebrare ancora una volta il suo lascito con la premiere esclusiva negli Stati Uniti di “Love Is”.

Attraverso la sua straordinaria musica e il suo spirito incredibile, Whitney Houston sarà sempre con noi”.

La famiglia Houston e la famiglia Winans sono legate da molti anni: Carvin è stato il primo membro della famiglia Winans a incontrare Whitney quando, nell’agosto del 1986, la star del soul si esibì al Pine Knob Music Theatre vicino a Detroit.

In quell’occasione aveva in programma di cantare Tomorrow, noto brano scritto da Carvin per sé e i suoi fratelli, il gruppo gospel The Winans. Whitney amava così tanto i Winans e quella canzone che volle conoscere Carvin, il quale rimase stupefatto dalla sua performance.

Quando si incontrarono nel backstage, Carvin ricorda quanto Whitney disse di amare quella canzone, in un momento che avrebbe custodito per sempre.

Una mattina del 1986 Carvin si svegliò alle prime ore del mattino con una melodia in testa e, sedendosi al pianoforte, iniziò a scrivere la canzone. Qualche settimana dopo andò in studio per produrre la demo e la inviò al suo editore musicale.

L’anno successivo, Whitney lo sorprese con una visita a casa sua, dove ascoltò per la prima volta “Love Is”. Secondo Carvin, Whitney si innamorò immediatamente della canzone e gli chiese di tenerla da parte per lei, perché voleva registrarla. Come promesso, lui la conservò, e Whitney la registrò tre anni dopo (settembre 1990).

Dopo la morte di Whitney, Sony Music contattò Carvin per creare un remix della canzone originale, così è nata “Love Is (Carvin Winans Remix)”, inclusa nel progetto musicale “Whitney Houston: The Concert for a New South Africa (Durban)”, che racchiude una registrazione della performance realizzata nel 1994.

Carvin afferma Love Is parla “di quanto possa essere forte l’amore se lo mettiamo in pratica, e nessuno porta quel messaggio in modo più convincente della più grande cantante di tutti i tempi, Whitney Houston”.

“Whitney disse che Carvin era uno degli autori di canzoni più talentuosi che avesse mai incontrato, ed era felice di aver avuto l’opportunità di collaborare con lui su questa canzone – afferma Pat Houston, esecutore dell’Estate di Whitney E. Houston – Questo è un classico e profondo brano R&B, con un messaggio semplice e diretto dal cuore. Sarebbe contenta di sapere che questa canzone è stata finalmente pubblicata al mondo”.

L’album live presenta brani tratti da quel concerto senza precedenti, inclusi i più grandi successi di Whitney, come “I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)”, “How Will I Know”, “I Have Nothing”, “Greatest Love of All”, “I Will Always Love You” e altri classici importanti, come “Amazing Grace” e la sua versione di “Home” di Charlie Smalls dal musical di Broadway “The Wiz”.

Lo scorso mese, il film del concerto inedito è stato proiettato in cinema selezionati in più di 30 paesi.

ANSA