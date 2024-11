Alaska Baby, nuovo album di Cesare Cremonini dal 29 novembre Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico

Dopo due anni e mezzo di attesa ha finalmente un titolo, una tracklist e una data di uscita il nuovo album di Cesare Cremonini.

Alaska Baby, ottavo album in studio della carriera solista dell’artista e dodicesimo della sua venticinquennale carriera, uscirà infatti il 29 novembre ed è disponibile da ora per il pre-ordine in versione digitale e nel formato vinile.

Sono 12 i brani, tutti autobiografici, di cui Cremonini è anche produttore artistico insieme ad Alessandro De Crescenzo e Alessio Natalizia, in cui l’artista si muove libero per provare ancora una volta ad andare oltre i propri confini, alzare l’asticella del pop per dare nuova linfa alla musica italiana di qualità. “Il tema più importante è quello della rinascita. Tutte le canzoni sono legate a questo filo”, spiega Cremonini.

Questi i titoli dei 12 brani che compongono la tracklist di Alaska baby: Alaska baby, Ora che non ho più te, Aurore boreali, Ragazze facili, Dark room, San Luca, Un’alba rosa, Streaming, Limoni, Il mio cuore è già tuo, Una poesia, Acrobati.

Svelata anche la copertina dell’album: su uno sfondo bianco e minimale come la neve dell’Alaska, due sfere colorate si uniscono a formare un simbolo ispirato alla Tomba Brion dell’architetto e designer Carlo Scarpa, visualizzazione dell’incontro e dell’unione dei due opposti in un’unica anima.

Il pre-order del disco è disponibile su https://cesarecremonini.bio.to/alaskababy In esclusiva sullo shop di Universal Music Italia sarà acquistabile in formato fisico 2LP colorato, 2LP nero e CD con la possibilità di partecipare a due imperdibili ‘experience’.

Alaska Baby è stato anticipato dal primo singolo Ora che non ho più te che, a sei settimane dalla sua uscita ha già fatto registrare oltre 20 milioni di stream totali.

E intanto cresce l’attesa per il ritorno di Cesare Cremonini sulle scene live con il tour negli stadi Cremonini Live25 che fa registrare due nuovi sold out anche a Padova e Torino: 8 giugno Lignano (data zero), 15 giugno (sold out) e 16 giugno Milano, 19 giugno (sold out) e 20 giugno (sold out) Bologna, 24 giugno Napoli (sold out), 28 giugno Messina (sold out), 3 e 4 luglio Bari, 8 luglio Padova (sold out), 12 luglio Torino (sold out), 17 e 18 luglio Roma.

