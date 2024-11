Il Trono di Spade, la Warner lavora a un film dalla serie cult Progetto top secret. Nel 2025 A Knight of the Seven Kingdoms

Ambizione e sangue, draghi e morti viventi, colpi di scena e casate violente pronte a tutto per conquistare l’ambito dominio sul mondo fantastico di Westeros: dopo aver tenuto incollati al piccolo schermo milioni di fan e appassionati di tutto il mondo per otto stagioni e 73 episodi, Il Trono di Spade, la serie dei record – con decine di premi vinti, tra cui 59 Emmy su 160 nomination – si prepara a conquistare il cinema.

Secondo le indiscrezioni raccolte dall’Hollywood Reporter, e rimbalzate su diversi media Usa, la Warner Bros.starebbe sviluppando almeno un film ambientato nell’universo epico di George R.R. Martin e tratto dal ciclo bestseller delle Cronache del ghiaccio e del fuoco. Il progetto – riferiscono diverse fonti al magazine – è in una fase ancora iniziale di sviluppo, senza che siano stati definiti regia, cast o sceneggiatori.

Gli showrunner della serie originale Game of Thrones, David Benioff e Dan Weiss, avrebbero voluto concludere la serie con una trilogia di film invece che con la stagione finale del 2019. Anche Martin era entusiasta dell’idea di un lungometraggio, come aveva rivelato lo stesso scrittore nel 2014 al THR. Ma Hbo, che produce la serie fenomeno globale (in Italia trasmessa da Sky) si era sempre opposta a questo tipo di progetti.

Tuttavia dal 2019, anno in cui è andato in onda la stagione finale, tante cose sono cambiate, dai ranghi esecutivi delle società (con Hbo guidata ora da Casey Bloys e i veterani del settore Michael De Luca nominati ai vertici del Warner Bros. Pictures Group) agli incroci sempre più proficui tra cinema e tv.

Tra gli esempi più recenti – citati dal magazine statunitense – il successo al botteghino di Matt Reeves The Batman che ha lanciato il suo acclamato spin-off Hbo The Penguin, l’imminente serie Dune: Prophecy di Max dopo il successo dei due film di Denis Villeneuve, Hbo che prepara una nuova versione dei romanzi di Harry Potter di JK Rowling sotto forma di serie tv e Warner Bros. che sta sviluppando nuovi film del Signore degli Anelli, mentre Amazon punta sulla serie The Rings of Power. Un filone inesauribile resta anche quello delle trame ambientate prima o dopo le storie (e i romanzi) originali.

Hbo ha lanciato nel 2022 House of the Dragon, la serie prequel di Game of Thrones, ispirata in parte a Fuoco e Sangue di Martin e già rinnovata per la quarta (e ultima) stagione (con la terza che andrà in produzione nei primi mesi del 2025).

Al momento, l’attesa è per la serie prequel A Knight of the Seven Kingdoms, prevista per il 2025 e ispirata a tre novelle scritte da Martin.

Accantonato invece il progetto di un sequel per il personaggio di Jon Snow, interpretato da Kit Harington (“Non siamo riusciti a trovare la storia giusta da raccontare che entusiasmasse abbastanza”, aveva spiegato lo stesso attore), sembrano restare in piedi gli spin-off di The Sea Snake, Ten Thousand Ships e The Golden Empire.

In passato, alcuni episodi di Game of Thrones erano già approdati al cinema in proiezioni limitate, per promuovere la serie.

ANSA