Incontro tra l’Assessore Latronico e “Comitato Ospedale di Policoro”

Questa mattina l’assessore regionale alla Salute e Politiche della persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha incontrato nella Sala Consiliare del Comune di Policoro il “Comitato Ospedale di Policoro” per fare il punto della situazione delle attività volte a potenziare i servizi sanitari territoriali e il presidio ospedaliero “Papa Giovanni Paolo II”.

All’incontro erano presenti anche il sindaco di Policoro, Enrico Bianco, gli assessori e i consiglieri comunali oltre al commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, Maurizio Friolo.

L’assessore ha illustrato quanto è stato fatto negli ultimi mesi per il rilancio dell’attività dell’Ospedale di Policoro e le attività in programma per rafforzare la sanità territoriale con l’obiettivo di una riorganizzazione che renda omogenea, in tutta la provincia di Matera, l’offerta dei servizi sanitari.

“Nell’ambito del rafforzamento della rete presente sul territorio – ha detto l’Assessore Latronico – l’Ospedale di Policoro punta a diventare riferimento dell’intero arco metapontino per attrarre mobilità anche da Puglia e Calabria.

Un obiettivo che stiamo perseguendo attraverso una serie di azioni già messe in campo ed altre a cui stiamo lavorando.

Dall’incontro avuto, nei mesi scorsi, tra il commissario Friolo e il ‘Comitato Ospedale di Policoro’, sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati con l’atteso potenziamento degli organici e la pubblicazione di vari avvisi per i direttori di struttura complessa e struttura semplice dipartimentale di varie specialità che riguardano Policoro, ma anche gli altri presidi del materano.

Gli investimenti, che includono i fondi PNRR, hanno riguardato anche le dotazioni tecnologiche destinate all’Ospedale di Policoro che completano la dotazione dei servizi, implementando un nuovo assetto che prevede centrali operative territoriali (COT), case e ospedali di comunità, chiamati a rappresentare il primo presidio della sanità territoriale rivolta al paziente”.

“Quanto fatto finora – ha concluso Latronico – è solo l’inizio di un percorso virtuoso che stiamo portando avanti con la Direzione Strategica dell’ASM per rilanciare le attività dell’Ospedale di Policoro e degli altri presidi periferici con l’obiettivo ultimo di ridurre i divari nell’accesso alle cure.