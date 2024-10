Daniel Roseberry il Design of the Year Award 2024 Il riconoscimento dal Cfda al direttore creativo di Schiaparelli

Il direttore creativo della maison Schiaparelli, Daniel Roseberry, è stato premiato con il prestigioso International Designer of the Year Award ai CFDA (Council of Fashion Designers of America) Fashion Awards 2024.

La cerimonia di premiazione è avvenuta a New York in presenza delle personalità più influenti nel mondo della moda.

Questo riconoscimento, uno dei più ambiti nell’industria della moda, celebra l’impatto straordinario di Roseberry sulla moda globale e il suo lavoro innovativo alla guida dell’iconica maison di alta moda parigina.

“Essere premiato dal CFDA – ha detto lo stilista texano, alla consegna del premio – mi rende umile e mi entusiasma al tempo stesso.

In Schiaparelli ci sforziamo di creare lavori che trascendono la moda, ed essere riconosciuti da questa comunità di talenti straordinari è profondamente significativo per me e per tutti i collaboratori della Maison”.

“Dal suo ingresso nella maison nel 2019 – ha affermato Delphine Bellini, ceo di Schiaparelli – Daniel Roseberry ha reinterpretato l’eredità di Elsa Schiaparelli, infondendo il suo spirito avanguardistico con un’espressione artistica moderna.

Le sue creazioni visionarie e immediatamente riconoscibili, audaci, scultoree e surreali, hanno catturato il mondo della moda, rendendo la nostra maison tra le preferite delle celebrità di alto profilo e dei red carpet di tutto il mondo”.

