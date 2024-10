Regionali: Bucci governerà la Liguria, sconfitto Orlando

“Sicuramente a sinistra qualcuno si aspettava qualcosa di diverso”, ma “nonostante le inchieste, i liguri non sono fessi” e “hanno scelto”.

“Questo risultato è anche figlio del buon governo del centrodestra e di Giovanni Toti”. Così il leader della Lega Matteo Salvini su Rete 4. “E’ una bella serata. Per il governo non cambia nulla, si va avanti”, ha aggiunto.

“Oggi ha perso soprattutto chi concepisce la politica come uno scontro personale, come un insieme di antipatie e vendetta. Ha perso chi mette i veti. Ha perso chi non si preoccupa di vincere ma vuole solo escludere e odiare.

Ha perso Giuseppe Conte, certo, e tutti quelli che con lui hanno alzato veti contro Italia Viva. Solo le mie preferenze personali delle Europee sarebbero bastate a cambiare l’esito della sfida, solo quelle. Aver messo un veto sulla comunità di Italia Viva ha portato il centrosinistra alla sconfitta”. Così su X il leader di Iv, Matteo Renzi.

“Auguro buon lavoro a Marco Bucci, nuovo presidente della Liguria. Spero di cuore che faccia bene, perché questa regione ha bisogno di una leadership forte e credibile dopo gli scandali e le polemiche. Saluto la battaglia di Andrea Orlando: ha combattuto una partita equilibrata e ha perso per un pugno di voti”, ha aggiunto.

Claudio Scajola: ‘Bucci ha vinto’