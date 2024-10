La rigenerazione sociale dei paesi lucani

Un libro, un podcast, un festival ma anche un hub e un’academy: s’intitola “La Tornanza” il progetto di Antonio Prota e Flavio Albano che sfida lo spopolamento del Sud Italia puntando su origine, viaggio e innovazione.

L’iniziativa è stata presentata a Valsinni nel corso di un incontro a cui ha partecipato l’assessore regionale alla Salute e al Pnrr, Cosimo Latronico.

“La rigenerazione sociale dei nostri paesi per farne luoghi di memoria, di appartenenza e di ritornanza – ha detto Latronico – è un obiettivo strategico.

Tra la cosiddetta generazione “boomerang”, ragazzi che decidono di tornare in Basilicata dopo aver completato gli studi altrove, e i ritorni di quanti vogliono riagganciarsi alle proprie radici – ha aggiunto Latronico – siamo convinti dell’importanza di chi, scegliendo di ristabilirsi nel proprio paese d’origine, può contribuire attivamente allo sviluppo del territorio portandosi dietro competenze e professionalità acquisite in giro per l’Italia e il mondo.

Il nostro obiettivo è quello di creare terreno fertile: stiamo costruendo – ha precisato l’assessore – una rete di servizi sociali dedicata alla cura delle persone che vivono nelle nostre comunità. Vogliamo garantire benessere, nuove opportunità di lavoro e sviluppo di nuove professionalità.

In questo percorso, daremo spazio e voce al protagonismo dei soggetti del terzo settore e della cooperazione sociale. Solo insieme – ha concluso Latronico – possiamo ridare vita ai nostri territori e promuovere solidarietà”.