Rinascita Lagonegro, a Villa d’Agri è scontro diretto con la Vidya Viridex Sabaudia

MARSICOVETERE (PZ) – Voltare pagina e riscattare immediatamente la sconfitta al tie-break di Reggio Calabria.

E’ chiaro l’obiettivo che alberga nella testa della Rinascita Volley Lagonegro in vista della terza giornata del campionato di serie A3 Credem Banca, Girone Blu.

Si gioca in anticipo domani, sabato 26 ottobre, alle ore 18 contro la Vidya Viridex Sabaudia al Palasport di Villa d’Agri. Nonostante il ko di domenica scorsa, che ha comunque portato in dote un punto in classifica, il gruppo di coach Lorizio ha reagito in modo sostanzialmente positivo, lavorando in settimana con altissima concentrazione e con ulteriore potenziamento fisico e atletico per cercare la miglior forma possibile.

In Calabria il rendimento della squadra non comunque ha deluso le aspettative, solo qualche passaggio a vuoto e poca attenzione in alcuni dettagli hanno di fatto determinato il punteggio finale: tutta questione che si può risolvere con un’unica parola, il lavoro.

“Dobbiamo trovare continuità, deve essere un obiettivo di tutta la squadra – sottolinea Lorizio alla vigilia – i ragazzi stanno bene, questa settimana abbiamo lavorato sulla gestione dei palloni difficili e come sempre sul cambio palla”.

I numeri, dopo due giornate, sono una cartina al tornasole dell’ottimo rendimento tenuto finora dai lucani: 148 punti totali (secondo posto nel computo generale della serie A3), 130 attacchi vincenti, 9 ace e 22 muri punto.

Rocco Panciocco si stabilizza tra i migliori marcatori del campionato: i 28 punti di Reggio l’hanno portato a quota 46, tra i quali bisogna considerare anche 5 muri vincenti.

Da segnalare l’apporto del comparto centrali, con Andrea Pegoraro top scorer con i suoi 21 punti e 5 muri punto, statistica quest’ultima che premia anche Gabriele Tognoni.

“⁠Le statistiche le guardiamo per darci sempre degli obiettivi diversi – analizza il tecnico biancorosso – Le classifiche alla seconda giornata possono però creare false illusioni: i numeri devono semplicemente dirci dove siamo e dove dobbiamo andare”.

Per la sfida con i laziali – appaiati in classifica alla Rinascita a quota 4 punti – saranno tutti a disposizione, compreso Diego Cantagalli precauzionalmente tenuto a riposo nella trasferta di Reggio per un piccolo fastidio occorso in allenamento, anche se – precisa Lorizio – “per lui decideremo direttamente nella mattinata di sabato, ma è completamente arruolabile”.

Tra le fila della compagine guidata da coach Aniello Mosca, particolare attenzione al talentuoso opposto Samuel Onwuelo, già affrontato la scorsa stagione e vero mattatore di quest’inizio di stagione con i suoi 49 punti e sei ace. Gli altri elementi da tenere in forte considerazione sono lo schiacciatore spagnolo Francisco Ruiz (33 punti), il classe ’96 Riccardo Mazzon (37), e il giovanissimo centrale (classe 2004) Lorenzo Tomassini.

Dirigeranno la sfida i sigg. Danilo Domenico De Sensi e Christian Palumbo, consueta diretta streaming sul canale ufficiale YouTube della Lega Volley serie A per chi non può essere presente al Palasport di Villa d’Agri.