Nuovo arresto per violenza sulle donne nella Valle del Noce

Un altro caso di violenza di genere nella Valle del Noce. I carabinieri hanno arrestato un uomo che non rispettava il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna, vittima di maltrattamenti. E’ successo lo scorso fine settimana. I militari, impegnati in un servizio notturno di controllo del territorio, hanno sorpreso l’uomo nei pressi della casa della donna. L’uomo è stato arrestato e portato ai domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari ha poi disposto la misura dell’obbligo di firma.

Questo episodio sottolinea ancora una volta l’importanza di denunciare e di non tollerare alcuna forma di violenza sulle donne.”