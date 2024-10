Ed Sheeran, il 27 dicembre esce +-=öž

Ed Sheeran pubblicherà il 27 dicembre il suo “+-=öž (Tour Collection: Live)”.

Nel corso degli anni i fan di Sheeran gli hanno regolarmente chiesto un album dal vivo.

Ed Sheeran ha quindi selezionato con cura le versioni live delle sue più grandi canzoni registrate esclusivamente durante il suo tour Mathematics World.

Il risultato è l’album “+-=öž (Tour Collection:Live)”.

Oltre a queste speciali versioni live, la raccolta include anche alcune delle più grandi canzoni in studio di Sheeran risalenti al suo decennio di album matematici.

Ed Sheeran è un artista che ha definito un’epoca, ha venduto quasi 200 milioni di dischi in tutto il mondo ed è stato recentemente celebrato come membro per 12 volte del Billions Club di Spotify dopo che la sua canzone “The A Team” ha superato 1 miliardo di stream sulla piattaforma.

Dopo aver iniziato il suo Mathematics tour da record a Dublino nel 2022, Sheeran ha portato il suo spettacolo in tutto il mondo con un totale sorprendente di 134 esibizioni al suo attivo finora.

L’artista ha annunciato un’altra serie di spettacoli europei per il 2025 che faranno parte della tappa finale del suo Mathematics tour.

