Basilicata : Assestamento bilancio 2024-2026 Consiglio regionale, sì dall’Aula

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con 11 voti favorevoli quelli di Aliandro (FI), Bardi (Ol), Fanelli (Lega), Fazzari (FdI), Galella (FdI), Morea (Azione), Napoli (FdI), Picerno (FI), Pittella (Azione), Polese (Ol), Tataranno (Lega) e 4 voti contrari quelli di Araneo (M5s), Bochicchio (Avs-Psi-LBp), Marrese (Bd), Vizziello (Bcc), con l’astensione di Verri (M5s), l’atto amministrativo n. 13/2024 – Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 24 del 10 settembre 2024 – “Approvazione Proposta di Assestamento del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024-2025-2026 del Consiglio Regionale”.

Con l’assestamento del Bilancio di previsione si provvede all’aggiornamento della consistenza dei residui attivi e passivi e del saldo finanziario attivo della giacenza di cassa riveniente dal rendiconto della gestione riferito all’esercizio precedente, nonché all’adeguamento delle previsioni riferite al fondo pluriennale vincolato, grandezze contabili stimate in via presuntiva sulla base delle informazioni disponibili al momento della redazione del bilancio di previsione.

Il Bilancio del Consiglio regionale dipende dall’approvazione del Bilancio della Giunta che trasferisce all’organo 14 mln di euro per il suo funzionamento.

In particolare, gli aggiornamenti delle somme iscritte nel Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2024-2025-2026 riguardano: i residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2023, già iscritti nello Stato di previsione delle Entrate del Bilancio consiliare riferito all’esercizio finanziario 2024, risultano pari ad € 4.514.812,61; i residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2023, già iscritti nello Stato di previsione delle Spese del Bilancio consiliare, riferito all’esercizio finanziario 2024, per l’importo presunto di € 3.835.132,92 sono ridotti secondo le risultanze del rendiconto in € 1.118.051,43; il fondo pluriennale vincolato alla chiusura dell’esercizio 2023, iscritto nello Stato di previsione delle Entrate del Bilancio consiliare riferito all’esercizio finanziario 2024 per l’importo presunto di € 2.216.766,69, è modificato, come da risultanze del rendiconto 2023, in € 2.638.781,07; il fondo di cassa al 1° gennaio 2024, riportato nel Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2024 nello Stato di previsione delle Entrate, risulta pari ad € 3.572.618,60; il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, rispetto a quello presunto stimato in sede di Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2024 pari a € 4.252.316,29, è rideterminato, secondo le risultanze del Rendiconto della gestione del Bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2023, in € 4.330.598,71, di cui € 308.790,00 di parte accantonata, € 1.974.000,99 di parte vincolata; € 2.047.801,72 da riversare sul Bilancio generale della Regione Basilicata, ai sensi dell’art.60, comma 3, della L.R. n. 34/2001