Sradichiamo la Polio: Evento di Raccolta Fondi il 20 Ottobre

La lotta contro la polio è guidata dalla Global Polio Eradication Initiative (GPEI), che comprende il Rotary International, l’UNICEF, i Centri statunitensi per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC), l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la Fondazione Bill & Melinda Gates e governi di tutto il mondo, con il supporto di tante altre persone.



Collaborando con i nostri partner, i governi e le comunità di tutto il mondo, abbiamo immunizzato oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi.



Per eliminare la polio, dobbiamo fermare la trasmissione del poliovirus selvaggio nei due restanti Paesi polio-endemici: Pakistan e Afghanistan.



I casi di polio sono stati ridotti del 99,9% in tutto il mondo dal 1988, ma è cruciale continuare nel nostro impegno per sradicare la malattia per sempre.



Oggi, la polio esiste in alcuni dei luoghi più difficili del mondo – luoghi difficili da raggiungere e che non rientrano nel sistema sanitario.

Raggiungere queste comunità è la prima sfida seguita dall’educare i genitori e creare fiducia nell’efficacia del vaccino. Inoltre, c’è bisogno di continuare a vaccinare ogni singolo bambino contro la polio anche in quei posti che sono stati liberati dalla polio.



La soluzione: completare l’impresa: dobbiamo rimanere vigili nei nostri sforzi contro la polio. Insieme ai nostri partner, governi, leader di comunità, operatori sanitari e volontari, dobbiamo continuare a vaccinare ogni singolo bambino contro la polio fino a quando non completeremo l’opera.

Oltre ai nostri sforzi per l’immunizzazione, dobbiamo intensificare le attività di sorveglianza in tutto il mondo per assicurare la definitiva sconfitta della malattia.



Ed è per questo che il Rotary Club Senise-Sinnia si incontrerà domenica 20 ottobre presso il “Piccolo Pasardiso” con altri 4 club lucani per una conviviale speciale di raccolta fondi in un evento correlato al Polio Day.



