Al via a Lagonegro l’ambulatorio di ortottica

Si potenziano i servizi presso il Poliambulatorio di Lagonegro.

Lo comunica l’ASP con una nota nella quale si specifica che è attivo l’ambulatorio di ortottica presso cui poter effettuare prestazioni mediche utili a diagnosticare o escludere la presenza di anomalie a carico dell’apparato neuromuscolare dell’occhio e quindi eventuali alterazioni a carico dei muscoli oculari, deficit dei nervi che comandano tali muscoli, nonché tutte le alterazioni che ne derivano e che si presentano come visione doppia, confusione, strabismo, paralisi oculari. Dalla visita, sia per bambini che per adulti, scaturisce successivamente il trattamento terapeutico adatto ad arginare o eliminare il disturbo riscontrato.

La visita ortottica consente anche di monitorare l’eventuale evoluzione di una patologia già diagnosticata in precedenza.

Nello specifico, gli esami prenotabili oltre alla visita ortottica, sono il Campo Visivo (che permette di indagare l’origine di eventuali alterazioni anche di origine neurologica) e la Pachimetria che misura lo spessore della cornea definendo l’affidabilità della misurazione della pressione oculare. L’ambulatorio di ortottica è attivo il martedì sia di mattina che di pomeriggio.

Entusiasta il Sindaco di Lagonegro Salvatore Falabella – informa la nota diffusa dall’ASP – che accoglie con soddisfazione l’avvio di queste prestazioni di ortottica e che per questo potenziamento ringrazia l’Assessore Regionale alla Sanità ed il Direttore Generale dell’Asp per aver promosso l’attivazione dell’ambulatorio, “un tassello che si aggiunge all’offerta sanitaria che l’ASP di Potenza svolge nella nostra città.

È un risultato che va nella direzione del potenziamento della sanità territoriale e che, nello specifico, punta alla prevenzione e alla diagnosi di disturbi visivi”.

Per il Direttore del Distretto di Lauria Alberto Dattola, “la direzione strategica dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza dimostra grande attenzione alle politiche di implementazione delle attività sanitarie del Distretto della Salute di Lauria in cui è ricompreso anche il poliambulatorio di Lagonegro.

Questo è un territorio che ha subito molto il concetto di periferia ma, con l’attenzione posta, può recuperare in tal senso ma anche assurgere a polo attrattivo essendo limitrofo a regioni ad alta densità demografica come l’area sud della provincia di Salerno e quella nord della provincia di Cosenza.

Con l’implementazione dei servizi parte quindi la sfida ad invertire il fenomeno della migrazione sanitaria che potrebbe così diventare positiva e passare da ‘out’ a ‘in’, proponendo servizi meno decentrati anche all’utenza esterna alla Basilicata”.

Il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo evidenzia che “per l’area sud della Basilicata, così come per Potenza e per l’area nord, si stanno potenziando i servizi per la collettività a garanzia di una sanità di prossimità che tenga conto delle esigenze della popolazione dislocata nelle aree più interne della regione e che rafforzi l’assistenza sociosanitaria per tutte le fasce d’età dei potenziali utenti.

La riprogrammazione della sanità in quell’area, anche grazie al Pnrr e all’attivazione di una delle quattro centrali operative territoriali di competenza Asp- ha proseguito Maraldo- farà in modo che si rigeneri un intero territorio anche attraverso prestazioni multispecialistiche. Nel casso specifico, l’ambulatorio di ortottica integra e completa l’attività di oculistica del Presidio ospedaliero di Chiaromonte che opera in stretta connessione con il poliambulatorio di Lagonegro”.