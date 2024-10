I Simple Minds celebrano l’anniversario di Sparkle in the rain Per il disco del 1984 cofanetto con 4 cd e rarità

I Simple Minds celebrano il 40/o anniversario di Sparkle In The Rain, sesto album della band scozzese pubblicato originariamente nel febbraio 1984, dopo New Gold Dream il disco del 1982 che li consacrò alla popolarità.

Il cofanetto Sparkle In The Rain 40th Anniversary è composto da quattro Cd.

Il primo è una rimasterizzazione dell’album originale (rimasterizzata agli Abbey Road Studios da Andrew Walters e supervisionata da Charlie Burchill); il secondo contiene B sides e rarità, tra cui una versione live di Hunter And The Hunted e il remix di Waterfront; il terzo e quarto disco contengono un concerto registrato al Barrowland nella città natale della band, Glasgow, il 28 febbraio 1984 e una sessione radio alla BBC del settembre 1983.

Il cofanetto include anche un booklet di 36 pagine con note biografiche di Simon Cornwell, interviste con Jim Kerr e Charlie Burchill, oltre a numerose foto rare della band e memorabilia dell’epoca.

Sparkle In The Rain è stato registrato con sessioni in diversi studi di registrazione prenotati durante le pause del tour New Gold Dream, l’album è stato certificato doppio disco di platino nel Regno Unito.

