Gustave Caillebotte in mostra al Musée d’Orsay di Parigi

Caillebotte.

Peindre les hommes’: si apre al Musée d’Orsay di Parigi un’inedita mostra consacrata a Gustave Caillebotte (1848-1894), tra i pittori più straordinari ed emblematici che la Francia abbia donato al mondo.

La mostra, in programma dall’8 ottobre e fino a inizio 2025, si focalizza, in particolare, sulle figure maschili predilette dal pittore nel suo stile inconfondibile e modernissimo: interpretazione tutta personale degli stilemi dell’Impressionismo in voga a quei tempi nonché precursore della fotografia

Lungo il percorso espositivo, circa 140 opere e documenti, tra cui 65 dipinti, ma anche schizzi e disegni preparatori, riferisce Paul Perrin, che ha curato la grande autunnale del Musée d’Orsay.

L’esposizione, la prima che il museo parigino consacra al pittore dalla sua apertura, nel 1986, segue un ordine cronologico dal 1870 al 1894, ruotando intorno a diverse figure maschili, tra fratelli e amici del pittore, ma anche operai, passanti (o addirittura cagnolini!) incrociati al caffè, vicino alla stazione Saint-Lazare – in mostra il celebre ‘Le Pont de l’Europe’ (1876) – o lungo i Grands Boulevards.

Tra i capolavori esposti, les ‘Raboteurs de parquet’ (1875), di casa al Musée d’Orsay, ma anche ‘Partie de bateauì, acquisita dal museo appena due anni fa, nel 2022 e ‘Jeune homme à sa fenêtre, di properietà dal 2021 del J. Paul Getty Museum di Los Angeles, partner del museo parigino insieme all’Art Institute de Chicago, che accoglieranno l’esposizione nel 2025.

Prima che i dipinti partano Oltreoceano c’è però il tempo di venire ad ammirarli nella loro città d’origine, fino al 19 gennaio, lungo le rive della Senna al Musée d’Orsay.

ANSA