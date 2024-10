Mariah Carey, 30 anni di All I Want For Christmas is you

Non è Natale senza ‘All I Want for Christmas Is You’.

Il singolo di Mariah Carey contenuto nell’album in studio, ‘Merry Christmas’, da 30 anni è il classico natalizio moderno per eccellenza.

Fu pubblicato il 29 ottobre del 1994 sotto etichetta Columbia Records e fu un successo immediato. Al 2013 ha venduto 16 milioni di copie e ha guadagnato oltre 50 milioni di royalties.

Nel 2021 la Carey ha fatto storia ricevendo il disco di diamante, la prima volta per un un singolo natalizio, nel 2023 il brano è stato scelto dalla National Recording Registry della Biblioteca del Congresso Usa come registrazione culturalmente e storicamente importante per il paese.

Eppure la Carey inizialmente era scettica su un album natalizio quando la sua casa discografica si fece avanti con la proposta.

“Ero un po` in ansia”, ha dichiarato in un’intervista ad Associated Press a pochi giorni della sua apparizione agli American Music Awards. La 50/a edizione dei premi dedicati alla musica si terrà il 6 ottobre. A novembre, inoltre, la cantante lancerà un tour natalizio con una ventina di date in Usa appunto per celebrare il 30/o anniversario della hit.

“La mia casa discografica mi disse, ‘Dovresti fare un album di Natale’ – ricorda la Carey – e io, ‘Non so se è opportuno in questo momento'”. “Ero molto giovane – continua – e agli inizi e pensavo che un album natalizio fosse una cosa da fare a carriera avanzata. Ora si fanno in qualsiasi momento, anche quando si è al top. Io ero un po’ in ansia ma poi dissi, ‘Amo l’idea’. Decorai lo studio e mi divertii un sacco”.

All I Want for Christmas Is You fu scritta dalla stessa cantante in collaborazione con il produttore e cantautore, Walter Afanasieff. Negli anni decine di artisti hanno inciso delle cover, tra cui Shania Twain, Cristina D’Avena, Ivana Spagna, Michael Bublé, Luca Mangoni, Bon Jovi e Demi Lovato. La stessa Carey ha pubblicato diverse versioni, tra cui dei remix.

Il primo nel 2001 in collaborazione con Jermaine Dupri e Bow Wow e contenuto nell’album ‘Carey Greatest Hits’ come bonus track.

Nel 2009 è stato pubblicato un remix prodotto dalla Carey e Low Sunday, chiamato ‘Mariah’s New Dance Mix’. Nel 2010 è la volta di ‘Extra Festive’ per l’album ‘Merry Christmas II You’, con un’introduzione orchestrale. L’anno successivo arriva la collaborazione con Justin Bieber per il singolo, ‘All I Want for Christmas Is You (SuperFestive!)’.

