Trump torna a Butler sul luogo dell’attentato, ci sarà anche Musk

Elon Musk sarà sabato al comizio di Donald Trump a Butler, in Pennsylvania, dove a luglio Thomas Crooks tentò di assassinare l’ex presidente.

“Sarò lì per sostenerti”, ha scritto Musk su X.

Per il miliardario sarà il primo comizio di Trump a cui partecipa. Trump aveva promesso di tornare a Butler dopo l’attentato.

All’epoca disse che sarebbe tornato per rendere onore a Corey Comperatore, lo spettatore ed ex capo dei vigili del fuoco morto per salvare la vita alla sua famiglia dagli spari che arrivavano verso il candidato.

A settembre Trump è sopravvissuto ad un altro tentato omicidio. Un uomo armato rimase nascosto e inosservato per quasi 12 ore in un campo da golf in uno dei club in Florida di proprietà del tycoon.

ANSA