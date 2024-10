Al via oggi la seconda edizione di “è cultura!” con appuntamenti fino a sabato 12 ottobre

Al via la seconda edizione di “è cultura!” con appuntamenti ed eventi in su tutto il territorio nazionale.

Fino a sabato 12 ottobre la manifestazione continuerà con appuntamenti, dal vivo e da remoto, anche dedicati ai ragazzi e studenti.

Il festival nazionale, promosso dall’Abi e dall’Acri, con le banche italiane e le fondazioni di origine bancaria, in collaborazione con Feduf e con la partecipazione della Banca d’Italia, è inclusivo e intergenerazionale e ha l’obbiettivo di promuovere lo sviluppo socioculturale del Paese.

E’ online il sito ufficiale https://eculturadavivere.it/ecultura con il calendario completo, con tutte le iniziative, tutti gli eventi e l’elenco delle sedi che partecipano. Sono a disposizione notizie, sezioni tematiche e schede di approfondimento sugli appuntamenti. Ognuno può costruire un proprio programma di iniziative da seguire. È prevista la partecipazione della Banca d’Italia, con aperture a Roma e in Italia.

La manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e ha il patrocinio del Ministero del Turismo e della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. Ha la Media Partnership di Rai Cultura e del TGR.

L’organizzazione è di ABI Servizi.

Il Presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, ha dichiarato: “Con la seconda edizione di ‘è cultura!’ confermiamo l’impegno delle banche operanti in Italia nel promuovere la cultura come pilastro dello sviluppo sociale e culturale.

Questa manifestazione offre un’occasione importante per avvicinare il pubblico a iniziative di grande valore, rendendole accessibili e inclusive.

È una settimana ricca di eventi, che testimonia il contributo concreto del settore bancario nel sostenere progetti culturali e sociali in collaborazione con istituzioni e fondazioni di origine bancaria.” Il Presidente dell’Acri, Giovanni Azzone, ha dichiarato: “Conoscere, divertirsi, scoprire, emozionarsi: sono tanti i modi di vivere la cultura.

Anche quest’anno il festival “è cultura!”, promosso da Abi e Acri, sarà un’occasione preziosa per avvicinare gli italiani alla variegata offerta culturale promossa da Banche e Fondazioni, per contribuire a far scoprire e apprezzare a tutti il ricco patrimonio storico e artistico del nostro Paese, in tutte le sue forme.

Perché siamo convinti che l’accesso alla bellezza e la partecipazione culturale siano strade maestre per la coesione e la crescita delle comunità.” Tra gli eventi in programma: lunedì 7 ottobre alle ore 17 presso Sala della Clemenza di Palazzo Altieri L’Associazione Bancaria Italiana ospita la presentazione della monografia dedicata a Carlo Maratti, uno dei più illustri pittori della scuola romana e italiana della seconda metà del Seicento, in occasione del quarto centenario dalla sua nascita.

Per partecipare all’evento iscriversi a questo link ; venerdì 11 ottobre dalle 11:30 alle 13:00 presso le Scuderie di Palazzo Altieri, L’Abi ospita la presentazione del Progetto Airone, promosso dall’associazione Il Giardino Segreto, a sostegno dei bambini orfani per femminicidio.

