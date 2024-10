Siena: il Sottosegretario di Stato Fausta Bergamotto al 68° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri Siena-Grosseto

Siena, 3 ottobre 2024 – Fausta Bergamotto, sottosegretario di Stato al Ministero delle imprese e del Made in Italy, ha partecipato oggi al 68°Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri, presso la Fortezza Medicea della città di Siena.

Al centro del dibattito la politica industriale, i processi di digitalizzazione e le opportunità legate al piano Industria 5.0.

“Sostegno alle imprese con una dotazione finanziaria di 12,7 miliardi di euro per la transizione green, per la quale – ha dichiarato – è molto importante il contributo dell’ordine professionale degli ingegneri, senza i quali le stesse imprese non sarebbero in grado di assecondare il loro processo d’innovazione.”

La doppia transizione digitale e green impongono scelte strategiche ed interventi ad ampio raggio su cui il Governo sta lavorando con determinazione e convinzione- conclude il Sottosegretario Bergamotto.