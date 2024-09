AL SINDACO COSMA IL PREMIO LONGEVITY DAY ITALIA PER L’IMPEGNO IN FAVORE DELLE PERSONA ANZIANE

Nella giornata mondiale dell’anziano martedì primo ottobre 2024, alle ore 10,30, nella Sala dell’Istituto Santa Maria In Aquiro, a Roma, su iniziativa del Senatore Mario Occhiuto, si svolgerà la decima edizione del “Premio Longevity Day Italia”, organizzato da Anziani Italia Rete Associativa in partenariato con l’Associazione Volare aps.

Il Premio viene riconosciuto a quelle personalità del mondo della società civile, del mondo politico e del mondo delle Istituzioni che con la loro “opera” lavorativa e di solidarietà tutelano le persone, l’ambiente e la società civile.

Il Sindaco Cosma, dopo i riconoscimenti ottenuti sull’inclusione sociale, sui giovani e sui disabili, l’ennesimo riconoscimento per il lavoro e l’impegno che profonde quotidianamente non solo alla guida della sua comunità ma anche ben oltre i confini regionali.

Emozionato e sorpreso dichiara:

“È un grande orgoglio per me che da anni sono al fianco dei nostri senior da cui non faccio che trarre insegnamenti positivi e di stimolo per migliorarmi come uomo, come padre, come figlio e come Sindaco della mia amata città. È un premio che dedico a tutti loro, a tutti coloro che hanno contribuito a rendermi una persona migliore in questo cammino partendo dai miei amati genitori.”

Il primo ottobre si celebra in tutto il mondo la “Giornata Internazionale delle persone Anziane”, occasione importante per riflettere sulla complessità dell’età avanzata e affrontare questioni cruciali legate alla salute e al benessere degli anziani.

In questa decima edizione, oltre al Sindaco Cosma, i premi saranno consegnati a Mario Occhiuto, senatore della Repubblica, Federica Gasparrini presidente di Federcasalinghe, Francesco Schitulli presidente della Lilt, Paola Rufo presidente Capit, Gioia Solustri Nocelli presidente Arcadia, Franco Barbalace vicesindaco di Spilinga, Massimino Magliocchi presidente Olio di Calabria Igp e Klaus Algieri presidente Confcommercio Calabria.